В доме соратника Гитлера обнаружили страшную находку: что за мистический ритуал был в "Волчьем логове"

У поисковиков уже есть несколько предположений.В доме создателя гестапо, инициатора появления первых концларегей Германа Геринга, а также и ближайшего соратника Гитлера, была обнаружена страшная находка: поисковики нашли на месте бывшей ставки фюрера "Волчье логово" в лесу Герлитц в Восточной Пруссии останки пяти человек, пишет "КП".