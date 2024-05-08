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В доме соратника Гитлера обнаружили страшную находку: что за мистический ритуал был в "Волчьем логове"

В доме соратника Гитлера обнаружили страшную находку: что за мистический ритуал был в "Волчьем логове"

У поисковиков уже есть несколько предположений.В доме создателя гестапо, инициатора появления первых концларегей Германа Геринга, а также и ближайшего соратника Гитлера, была обнаружена страшная находка: поисковики нашли на месте бывшей ставки фюрера "Волчье логово" в лесу Герлитц в Восточной Пруссии останки пяти человек, пишет "КП".

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