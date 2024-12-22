AP: 38 человек погибли в результате опрокидывания судна в ДР Конго

Global Look Press/x99/ZUMAPRESS.com 38 человек погибли и еще 100 пропали без вести в результате опрокидывания перегруженного пассажирами судна на реке Бусира на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго).
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