Трамп допустил производство китайских автомобилей в США при условии найма американских работников

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что не будет препятствовать производству автомобилей китайскими компаниями на территории Соединённых Штатов, если они создадут рабочие места для американских граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИС Продукт под подоз...
- Альфа-амилоид: за...
- Тестовый кошелёк ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым