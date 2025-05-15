В Челябинске прошли курсы повышения квалификации по работе с семьями

Челябинская область стала одним из 14 пилотных регионов, участников специального проекта «Вызов», инициированного Марией Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка.
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