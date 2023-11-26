«Залужный, это тупик!»: Секретный разговор главкома ВСУ и генерала США Брауна

Мельчает враг — два военачальника армий противника обсуждали, как взять деревеньку на Запорожском направлении Александр Ситников На фото: председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун и главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный (Фото: ZumaTAСС AP/ТАСС) На Запорожском направлении подразделения ВС РФ отразили 4 атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино (Запорожская область).