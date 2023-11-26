БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Андрей Зарубкин
    Надо бы использовать либерастеров на сортировке бытового мусора. Будет хоть какая-то польза от этой публики.Что России делать...
  • евгений Данилов
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  • Коська
    Простите, а ГДЕ УДАРЫ ПО ПУНКТАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ??? А ВСЕ то что здесь автор изобразил, это  конечном итоге БЛА-БЛА-...ATACMS прилетели:...

«Залужный, это тупик!»: Секретный разговор главкома ВСУ и генерала США Брауна

«Залужный, это тупик!»: Секретный разговор главкома ВСУ и генерала США Брауна

Мельчает враг — два военачальника армий противника обсуждали, как взять деревеньку на Запорожском направлении Александр Ситников На фото: председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльз Браун и главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный (Фото: ZumaTAСС AP/ТАСС) На Запорожском направлении подразделения ВС РФ отразили 4 атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино (Запорожская область).

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