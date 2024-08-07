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СМИ сообщили подробности аферы с сухпайками для армии

СМИ сообщили подробности аферы с сухпайками для армии

В организованной преступной группе, занимавшейся аферой с сухпайками для армии, интересы которой лоббировал бывший руководитель Минобороны России, находящийся под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков, были распределены конкретные роли между представителями предприятий-производителей.

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