СМИ сообщили подробности аферы с сухпайками для армии

В организованной преступной группе, занимавшейся аферой с сухпайками для армии, интересы которой лоббировал бывший руководитель Минобороны России, находящийся под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков, были распределены конкретные роли между представителями предприятий-производителей.
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