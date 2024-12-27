В Пулково перевозку багажа доверят беспилотным "Пираньям"

В первую очередь беспилотникам доверят негабаритные грузы и багаж маломобильных пассажиров Беспилотники под названием "Пиранья" будут перевозить в аэропорту Санкт-Петербурга тяжёлые негабаритные грузы и багаж маломобильных пассажиров.