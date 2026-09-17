В России выплаты на первого ребенка предложили не отменять при следующей беременности

Сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан составляет 40% среднего заработка Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил разрешить женщинам одновременно получать пособие по уходу за первым ребенком и пособие по беременности и родам при ожидании второго.