В России выплаты на первого ребенка предложили не отменять при следующей беременности

Сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан составляет 40% среднего заработка Депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил разрешить женщинам одновременно получать пособие по уходу за первым ребенком и пособие по беременности и родам при ожидании второго.
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