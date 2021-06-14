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ЕС унижает Польшу, Польша пугает ЕС выходом из Союза. Владимир Корнилов

ЕС унижает Польшу, Польша пугает ЕС выходом из Союза. Владимир Корнилов

Завтра может начаться процесс выхода Польши из Евросоюза. Нет, пока еще не официальный и не быстрый. Но термин "юридический Polexit" (по аналогии с Brexit) уже вовсю используется польскими средствами массовой информации Дело в том, что на вторник намечено заседание Конституционного трибунала Польши, который намерен рассмотреть 129-страничный запрос своего премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, чьи решения имеют приоритет в стране — Европейского суда или польских судебных органов? Запрос был внесен еще 29 марта, но трибунал, столкнувшись с жесткой реакцией европейцев, затягивал вердикт.

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владимир кин
ПОЛЬША С ВОЗУ ЕРОПЫ..ЕВРОПЕ ЛЕГЧЕ..
Неизвестно Неизвестно
Польша снова недовольна... Ха-Ха три раза...

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