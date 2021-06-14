ЕС унижает Польшу, Польша пугает ЕС выходом из Союза. Владимир Корнилов

Завтра может начаться процесс выхода Польши из Евросоюза. Нет, пока еще не официальный и не быстрый. Но термин "юридический Polexit" (по аналогии с Brexit) уже вовсю используется польскими средствами массовой информации Дело в том, что на вторник намечено заседание Конституционного трибунала Польши, который намерен рассмотреть 129-страничный запрос своего премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, чьи решения имеют приоритет в стране — Европейского суда или польских судебных органов? Запрос был внесен еще 29 марта, но трибунал, столкнувшись с жесткой реакцией европейцев, затягивал вердикт.