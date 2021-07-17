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Игорь Николаев: Пенсионеры, заберите свои деньги

Игорь Николаев: Пенсионеры, заберите свои деньги

Пенсионеры, заберите свои деньги   автор Игорь Николаев экономист У нас пенсионеры, мягко говоря, не жируют.

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Анна Эржибова
Хотя знаю за ранее ответ всё равно обращусь:)
yuriy ivanov
Агент ЦРУ этот Игорь Николаев подстрекатель
Людмила Лиханова (Беговщиц)
Было бы смешно, если бы не так печально. Интересно, а почему этот экономист не сказал о том, что деньги которые перечисляются в ПФ это НАШ КРЕДИТ этому самому фонду и почему в таком случае ВСЕМ не выплачивают проценты за ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ КРЕДИТАМИ? А также коль деньги работают, то ПОЧЕМУ не выплачивают дивиденты от коммерческой и прочих операций с НАШИМИ деньгами? Почему если пенсионер хоть раз получил свою пенсиюшку, и умер, то его наследники не получают остаток на его НЕ накопительном счете и НА накопительном? Так что сей товарищ, нам НЕ товарищ. И его писанина чистейшей воды провокация, причем рассчитанная на глубоких стариков которые принимают такие заявления за чистую монету.
Елена Мамонова
что за бред он несёт,он пусть сначала в пенсионный фонд хотя бы сходит и узнает всё

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