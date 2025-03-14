Верховный Суд может прояснить, как применять позиции Конституционного Суда о давности по искам прокуратуры о признании права отсутствующим

Верховный Суд может прояснить, как применять позиции Конституционного Суда о давности по искам прокуратуры, защите добросовестного приобретателя и месте исков о признании права отсутствующим в системе российского права.
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