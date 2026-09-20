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Калужские новости

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Явка на выборах в Калужской области составила 43,21%

Явка на выборах в Калужской области составила 43,21%

Явка в Калужской области на выборах в Госдуму составила 43,21%, что ниже средней по ЦФО на 10%. В 2021 году регион показал явку в 44%.

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