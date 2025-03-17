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Трамп: помилования Байдена объявляются недействительными

Трамп: помилования Байдена объявляются недействительными

Помилования предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.

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