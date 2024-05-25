В России продают легендарный редчайший гиперкар по удивительной цене

был произведен всего в 300 экземплярах, что делает его невероятно эксклюзивным автомобилем. Выставленный на продажу экземпляр с пробегом 18 800 км может похвастаться одним владельцем, что только увеличивает его коллекционную ценность.
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