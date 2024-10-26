В Привокзальном округе Тулы преподаватель похитила имущество школы на сумму более 838 тыс. рублей

Сотрудниками уголовного розыска пресечена противоправная деятельность 47-летней преподавательницы одной из школ областного центра, которая совершила хищение учебной литературы на сумму свыше 838 тысяч рублей.
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