«Зенит» психологически надломился»: Аршавин о поражении команды в Москве

Сине-бело-голубые проиграли Локомотиву со счётом 1:3. Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение команды «Локомотиву» со счётом 1:3, в результате которого петербуржцы лишились лидерства в чемпионате.
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