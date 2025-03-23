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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леклеру и Гасли грозит дисквалификация на Гран-при Китая за недовес болидов

Два пилота могут быть исключены из протокола Гран-при Китая. Как сообщил технический делегат ФИА Джо Бауэр, машины Шарля Леклера («Феррари») и Пьера Гасли («Альпин») не соответствовали требованиям по минимальной массе после гонки.

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