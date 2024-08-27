НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    суоми как страна скоро не будет на картахВладимир Корнилов...
  • Иван Иванов
    опять узкоглазый ' петербуржец"отметился???????????????????Задержан петербур...
  • fisher
    Не, ну, если Финляндия разрешила, тогда конечно. Чудь белоглазая и эти в строну России гавкнуть норовятФинляндия разреши...

Расчеты ударных беспилотников под Часовым Яром уничтожили гаубицу ВСУ

ВС РФ удалось сорвать ротацию противника Операторы расчетов ударных беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали артиллерийский расчет украинской армии на донецком направлении в зоне специальной военной операции в районе населенного пункта Часов Яр, сорвав ротацию противника, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх