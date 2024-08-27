Расчеты ударных беспилотников под Часовым Яром уничтожили гаубицу ВСУ

ВС РФ удалось сорвать ротацию противника Операторы расчетов ударных беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали артиллерийский расчет украинской армии на донецком направлении в зоне специальной военной операции в районе населенного пункта Часов Яр, сорвав ротацию противника, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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