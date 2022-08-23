В Тверской области полицейские и общественники провели акцию «Твоя пятерка безопасности»

В Областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в рамках ежегодной акции «Каникулы с Общественным советом» представители Управления МВД России по городу Твери совместно с Общественным советом УМВД России по городу Твери провели для детей квест «Твоя пятерка Безопасности».