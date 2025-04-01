В Подмосковье задержали троих подростков, подозреваемых в теракте

Следователи Следственного комитета России начали расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении террористического акта, направленного на повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры.
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