Праздник молодых и любознательных: Москва приглашает отметить Татьянин день

Попасть на бал-маскарад на катке, разгадать тайны ВДНХ или выбрать будущую профессию — этим и многим другим учащиеся столичных вузов и колледжей смогут заняться во время празднования Дня российского студенчества.
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