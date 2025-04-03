Джаррет Аллен о данке в быстрой атаке: «Хотел выглядеть как Леброн, посмотрел повтор – ничего общего»

Центровой «Кливленда» поставил сверху в быстрой атаке, оторвавшись от игроков «Нью-Йорка». «Хотел выглядет как Леброн, отведя руку далеко в сторону, но посмотрел повтор – ничего общего», – посмеялся Аллен на пресс-конференции.
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