Джаррет Аллен о данке в быстрой атаке: «Хотел выглядеть как Леброн, посмотрел повтор – ничего общего»

Центровой «Кливленда» поставил сверху в быстрой атаке, оторвавшись от игроков «Нью-Йорка». «Хотел выглядет как Леброн, отведя руку далеко в сторону, но посмотрел повтор – ничего общего», – посмеялся Аллен на пресс-конференции.