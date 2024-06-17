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Газета.ру

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В ГД вносят проект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов

В ГД вносят проект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения.

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