В ГД вносят проект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения.
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