"Звёзды" чудят, Фемида молчит: Увидим ли уголовные дела по Киркорову и Галкину*?

"Звёзды" чудят всерьёз, но отечественная Фемида по-прежнему молчит. Увидим ли мы когда-нибудь уголовные дела по Киркорову и Галкину* или мужья Аллы Пугачёвой неподсудны?Совпадение это или нет, судить не берёмся, однако практически одновременно появились новости о специфических взаимоотношениях с отечественным правосудием двух мужей Пугачёвой.
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