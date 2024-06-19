Елена Блиновская получила взыскание в две тысячи рублей за долги

Блогер задолжала 2 тысячи рублей судебным приставам Блогер Елена Блиновская, которая обвиняется в легализации средств, сокрытых от налогов, задолжала 2 тысячи рублей судебным приставам, сообщает РИА Новости.
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