Удлиненный Mercedes-Benz C-класса electric для Китая: не только увеличенные габариты[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электрический седан Mercedes-Benz C-класса electric дебютировал весной в версии C 400 4Matic, а месяц назад гамму пополнила более скромная модификация C 300 4Matic.
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