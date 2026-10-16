Удлиненный Mercedes-Benz C-класса electric для Китая: не только увеличенные габариты[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электрический седан Mercedes-Benz C-класса electric дебютировал весной в версии C 400 4Matic, а месяц назад гамму пополнила более скромная модификация C 300 4Matic.