«Держите меня семеро!» – распетушился глава департамента ГБ Литвы Дарюс Яунишкис. Он призвал страну стать "костью в горле" для России или "сильным ежом, чтобы, когда Россия придет, она либо сломала зубы, либо была вынуждена отступить из-за больших потерь".
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