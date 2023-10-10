РСХБ повысил ставки по вкладам до 13,5% годовых

Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам. Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка в размере 13,5% годовых по вкладу «Доходный» при размещении средств на 3 года, а при оформлении на срок 1 год или 1 год и 1 месяц ставка составит 11,7%.