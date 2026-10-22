Сотрудниками Западного линейного управления МВД России на транспорте при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Калининградской области пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным изготовлением боеприпасов и оружия, а также, хранением опасных веществ.