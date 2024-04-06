Хабаровчанка выдала себя за мужчину, чтобы выманить деньги у студентки

20-летнюю жительницу Хабаровска задержали по подозрению в мошенничестве. Она представилась в социальной сети под вымышленным именем и обманом завладела денежными средствами у студентки местного вуза, выманив порядка 100 тысяч рублей.
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