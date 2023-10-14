НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

116 подписчиков

Форвард «Металлурга» Деа может пропустить около месяца из-за травмы. У канадца 3+2 в 15 играх

29-летний канадский форвард набрал 5 (3+2) очков в 15 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. У него был показатель полезности «минус 3» в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:6).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх