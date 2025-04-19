Сделка США и Украины по недрам не связана с перемирием – Госдеп

Американо-украинская сделка по природным ресурсам, подписание которой ожидается на следующей неделе, к процессу по перемирию на Украине не привязана, заявила представитель госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс.
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