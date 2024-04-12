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«Амур» интересуется вратарем «Ак Барса» Биляловым. Игрок не против поехать на Дальний Восток («Бизнес Online»)

Как сообщает «Бизнес Online», игрок не против продолжить карьеру на Дальнем Востоке. Срок контракта Тимура Билялова с «Ак Барсом» истекает 30 апреля.

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