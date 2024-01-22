Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Сесть за три колоска"

"Сесть за три колоска"

Конунг Ингвар Все-таки наши диссидентские белопОльтовые очень засорили всем мозги.

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Комментарии
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Александр Рожков
А кого не оболгали либералы? А про галоши....?
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6 час.

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