Попал в больницу из дома престарелых: стали известны подробности госпитализации Куравлева

Накануне стало известно о госпитализации известного отечественного актера Леонида Куравлева. Сообщалось, что 75-летний артист попал в больницу в тяжелом состоянии и с положительным тестом на COVID-19, но позднее эта информация была опровергнута.
Накануне стало известно о госпитализации известного отечественного актера Леонида Куравлева. Сообщалось, что 75-летний артист попал в больницу в тяжелом состоянии и с положительным тестом на COVID-19, но позднее эта информация была опровергнута.
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