Виралайф

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • andmitry
    Ну и что? нефиг на соседей баллон катить, когда сами торгуем и немало.Под ширмой «санкц...
  • kirgetovamn Киргетова
    Собрали стадо для скачекВ Киеве организов...
  • Yellow River
    Ем со сливочным маслом , уксусом и красным перцем.Почему раньше ели...

Попал в больницу из дома престарелых: стали известны подробности госпитализации Куравлева

Попал в больницу из дома престарелых: стали известны подробности госпитализации Куравлева

Накануне стало известно о госпитализации известного отечественного актера Леонида Куравлева. Сообщалось, что 75-летний артист попал в больницу в тяжелом состоянии и с положительным тестом на COVID-19, но позднее эта информация была опровергнута.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх