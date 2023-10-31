«По двенадцать выездов за ночь, я дважды ранен при вывозе бойцов»

Специальная военная операция серьезно изменила тактику и методы работы военных медиков. Использование роботов-эвакуаторов, электроносилок, квадроциклов в условиях распутицы и управление БПЛА как необходимый навык для определения наиболее безопасных путей вывоза раненых — всему этому им пришлось учиться уже в ходе СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии