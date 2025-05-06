Производителей пиротехники осудят за повреждения тысячи квартир в Подмосковье

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Чанкаева, Олега Юрова и Александра Варенова по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, утвердила Генеральная прокуратура России.