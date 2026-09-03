Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Фенотипы русских и украинцев: главные отличия

Русские и украинцы — народы-соседи, связанные общей историей, верой и языком. Но так ли они похожи на самом деле? Антропологи и генетики на протяжении полутора веков пытаются выявить объективные различия между ними.

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