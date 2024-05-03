Боец ВС России: по ночам над российскими позициями летают БПЛА ВСУ «Баба-яга»

Украинские военные устраивают засады с «птицами» на Запорожском направлении, они летают в деревнях и вдоль дороги, рассказал боец 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным Ханк военкору RT Владу Андрице.
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