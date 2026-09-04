«Космические усилия»: почему ЕС не может ввести визовый запрет для россиян

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Еврокомиссия и дипломатическая служба Евросоюза уже четыре года предпринимают интенсивные попытки ввести визовые ограничения для российских граждан, однако реализовать эти планы не удается из-за сопротивления ряда стран – прежде всего Испании, Греции и Италии, получающих значительный доход от туризма.
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