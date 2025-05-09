Баранец: Начиная войну против СССР, военачальники Гитлера предчувствовали провал Что может быть пронзительней этой картины «Утро 22 июня 1941»? Только само утро 22 июня 1941-го.
Немецкие генералы знали: нападать на СССР - ошибка. Но боялись сказать Гитлеру
Комментарии
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Алексей Тан
АДОЛЬФ ВИНОВАТ ......==================Не надо забывать!!!... что в 33-ем, (когда АДОЛЬФ пришол к власти)... Германия была в НИЩЕТЕ!!!.... И мировые ЕВРЕЙСКИЕ Финансовые группы,... деньги Адольфу... давали ТОЛЬКО под ВОЙНУ!!!...
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15 час.
Алексей Тан
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15 час.
Алексей Тан
И гадать не надо!.... где искать ВИНОВНИКОВ убийства людей и народов... ЕЩЁ Христос ИМ (иудеям) евреям сказал...:-"Отец ваш ДЬЯВОЛ... ОН лжец и убийца, от начала времён.... и вы унаследовали дело его.
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14 час.
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