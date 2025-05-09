Немецкие генералы знали: нападать на СССР - ошибка. Но боялись сказать Гитлеру

АДОЛЬФ ВИНОВАТ ......==================Не надо забывать!!!... что в 33-ем, (когда АДОЛЬФ пришол к власти)... Германия была в НИЩЕТЕ!!!.... И мировые ЕВРЕЙСКИЕ Финансовые группы,... деньги Адольфу... давали ТОЛЬКО под ВОЙНУ!!!...

Алексей Тан

И гадать не надо!.... где искать ВИНОВНИКОВ убийства людей и народов... ЕЩЁ Христос ИМ (иудеям) евреям сказал...:-"Отец ваш ДЬЯВОЛ... ОН лжец и убийца, от начала времён.... и вы унаследовали дело его.