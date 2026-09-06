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Учёные озвучили риски крайнего уровня тестостерона у мужчин

Учёные озвучили риски крайнего уровня тестостерона у мужчин

Дисбаланс тестостерона, будь то его избыток или дефицит, способен увеличить вероятность возникновения фибрилляции предсердий, что заставляет пересмотреть подходы к заместительной гормональной терапии .

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