Весенние ограничения для фур введут вопреки просьбам перевозчиков

Автоперевозчики ранее направили письмо президенту России Владимиру Путину и в Госдуму с просьбой отменить в 2025 году ежегодное ограничение движения тяжелых грузовиков по региональным и муниципальным трассам.
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