Белый дом отказался считать выдуманной угрозу нацбезопасности со стороны России

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти отказываются считать угрозу национальной безопасности из-за якобы планов России разместить ядерную бомбу в космосе выдуманной ради того, чтобы добиться продвижения запроса о новой помощи Киеву.