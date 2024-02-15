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Белый дом отказался считать выдуманной угрозу нацбезопасности со стороны России

Белый дом отказался считать выдуманной угрозу нацбезопасности со стороны России

Координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти отказываются считать угрозу национальной безопасности из-за якобы планов России разместить ядерную бомбу в космосе выдуманной ради того, чтобы добиться продвижения запроса о новой помощи Киеву.

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