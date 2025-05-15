Мирные переговоры по Украине: В Стамбул прибыл самолёт Специального лётного отряда "Россия"

Борт Специального летного отряда "Россия" прилетел в Турцию.Стало известно, что самолёт специального лётного отряда "Россия", который обеспечивает перевозку должностных лиц нашей страны, приземлился в Стамбуле.
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