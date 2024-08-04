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Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил РФ о поддержке в «борьбе с терроризмом»

Глава крупнейшей партии Мьянмы попросил РФ о поддержке в «борьбе с терроризмом»

Председатель крупнейшей партии Мьянмы «Союзная партия солидарности и развития» (USDP) Кхин Йи 4 августа обратился к РФ с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним.

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