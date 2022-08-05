ВСУ нанесли удар из HIMARS по железнодорожной станции в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по железнодорожной станции Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS, есть 11 попаданий по полотну и один в здание элеватора, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.