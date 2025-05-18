Эффект владения: почему мы переоцениваем вещи, которые нам принадлежат?

Эффект владения это психологический феномен, при котором человек придаёт особую ценность вещам, находящемся в его владении, по сравнению с теми, которые потенциально могут быть получены в будущем, либо вовсе являются чужими.
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