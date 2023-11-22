В Сыктывкаре дали старт Вторым открытым молодёжным Арктическим Дельфийским играм

В Сыктывкаре стартовали Вторые открытые молодёжные Арктические Дельфийские игры. Они проводятся в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», который реализуется по поручению Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии