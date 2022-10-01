Известный режиссер жестко отреагировал на выходку Ахеджаковой в адрес армии России

Артистка продолжает привлекать внимание к себе и своей позиции. Старт специальной военной операции по защите мирного населения двух республик Донбасса оказал колоссальное влияние на все мировое пространство и течение жизни внутри нашей страны.
Артистка продолжает привлекать внимание к себе и своей позиции. Старт специальной военной операции по защите мирного населения двух республик Донбасса оказал колоссальное влияние на все мировое пространство и течение жизни внутри нашей страны.
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